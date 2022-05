Presque pas mal – Sebastian Marx Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Presque pas mal – Sebastian Marx Royale Factory, 2 septembre 2022, Versailles. Presque pas mal – Sebastian Marx

du vendredi 2 septembre au samedi 3 septembre à Royale Factory

Ça y est, Seb ne peut plus se mentir : sa femme est française, ses gosses aiment le roquefort, il fait du stand-up en français et il porte des écharpes…. C’est foutu, il est français pour de bon. Alors il va parler de quoi maintenant le ricain ? Bah je ne sais pas encore parce que c’est du rodage, les gars ! Mais comme ça vous pourrez dire dans un an quand il jouera à l’Olympia “putain, mais moi j’ai vu ce spectacle quand il était presque pas mal et maintenant… c’est vraiment pas mal !”

22 euros tarif normal, 18 euros tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiants – 25 ans, abonné)

Après le succès de “Un New Yorkais À Paris”, Sebastian est de retour avec de nouvelles aventures à raconter. Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-02T20:30:00 2022-09-02T22:00:00;2022-09-03T20:30:00 2022-09-03T22:00:00

