2023-02-03 14:00:00 – 2023-02-03 EUR 3 22 La dernière création du grand Nikolaus est tout aussi déjantée que les précédentes.



En scène, quatre artistes racontent une histoire du monde, une histoire de trois mille ans, convoquant aussi bien Adam et Ève que la musique de Frédéric Chopin, pour en arriver à la catastrophe écolo qui menace notre avenir. Avec des portés acrobatiques, des équilibres qui n’en sont pas, une corde volante, un piano, des pneus… les circassiens traduisent le chaos du monde. Mais curieusement, avec Nikolaus, le chaos peut finir dans la joie !



Une idée de Nikolaus Holz

Mise en scène : Christian Lucas

Assistance à la mise en scène : Noa Soussan

Interprètes : Julien Cramillet, Angèle Guilbaud, Martin Hesse et Nikolaus

Création sonore : Guillaume Mika et Elisa Monteil

Création lumière : Hervé Gary

Costumes : Charlotte Coffinet

Cie Pré-O-Coupé – Nikolaus



Acrobatie, jonglage, corde volante, hula hoop

Durée : 1h20

Dès 10 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque Retrouvez le spectacle « Presque parfait ou le paradis perdu » sous chapiteau, dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque.

