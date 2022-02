Presque Hamlet Théâtre de Carouge, 25 février 2022, Carouge.

Presque Hamlet

du vendredi 25 février au samedi 9 avril à Théâtre de Carouge

Sur la scène «du Carouge», Gilles Privat a incarné les plus grands rôles du répertoire: Arnolphe, Argan, Alceste, Oncle Vania et Cyrano, rien que ça! Un artiste hors du commun, un condensé d’humanité, de profondeur et d’humour. Sur une idée et avec la complicité toute britannique du metteur en scène Dan Jemmett, ils concoctent, avec cette vraie-fausse conférence hilarante sur la mythique pièce de Shakespeare, un vibrant hommage au théâtre… Vous reprendrez bien encore un peu de bonheur?

Plein tarif: CHF 42.– / AVS/AI: CHF 33.– / <25ans/Étudiant·e/Chômeur·se: CHF 15.– / sur présentation de la carte / Carte 20ans/20francs: CHF 10.- /Entreprise: CHF 37.- D'après William Shakespeare, Mise en scène de Dan Jemmett Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T21:15:00;2022-02-26T17:30:00 2022-02-26T18:45:00;2022-02-27T17:30:00 2022-02-27T18:45:00;2022-03-01T20:00:00 2022-03-01T21:15:00;2022-03-02T20:00:00 2022-03-02T21:15:00;2022-03-03T20:00:00 2022-03-03T21:15:00;2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T21:15:00;2022-03-05T17:30:00 2022-03-05T18:45:00;2022-03-06T17:30:00 2022-03-06T18:45:00;2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T21:15:00;2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T21:15:00;2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T21:15:00;2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T21:15:00;2022-03-12T17:30:00 2022-03-12T18:45:00;2022-03-13T17:30:00 2022-03-13T18:45:00;2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T21:15:00;2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T21:15:00;2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T21:15:00;2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T21:15:00;2022-03-19T17:30:00 2022-03-19T18:45:00;2022-03-20T17:30:00 2022-03-20T18:45:00;2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T21:15:00;2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T21:15:00;2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T21:15:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T21:15:00;2022-03-26T17:30:00 2022-03-26T18:45:00;2022-03-27T17:30:00 2022-03-27T18:45:00;2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T21:15:00;2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T21:15:00;2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T21:15:00;2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T21:15:00;2022-04-02T17:30:00 2022-04-02T18:45:00;2022-04-03T17:30:00 2022-04-03T18:45:00;2022-04-05T20:00:00 2022-04-05T21:15:00;2022-04-06T20:00:00 2022-04-06T21:15:00;2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T21:15:00;2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:15:00;2022-04-09T17:30:00 2022-04-09T18:45:00