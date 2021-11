Genève Urgence Disk Records Genève Presque Fantôme – gva – noise Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Influencé par la scène noise du Midwest américain, le Genevois crève-chiens/presque fantôme charge ses cassettes de noyer l’espace dans la brume, entre résonance et distorsion. Accumulent les boucles ténébreuses en spiral envoûtante, la recherche est la perte de repère. [https://presquefantome.bandcamp.com](https://presquefantome.bandcamp.com)

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

