« Presque égal à » de l’ATUM (Association Théâtre de l’Université du Mans) Eve, Scène Universitaire Le Mans, mardi 9 avril 2024.

On se retrouve pour la représentation annuelle de notre troupe amateur de théâtre de l’université l’ATUM Atelier Théâtre de l’Université du Mans du 9 au 12 avril.

Cette année, ils vous présenteront la pièce captivante Presque égal à de Jonas Hassen Khemiri.

Andrej, fraîchement diplômé, se bat pour obtenir son premier emploi ; Martina, issue d’un milieu social aisé, rêve d’une ferme bio mais est abonnée aux boulots minables ; Mani, jeune universitaire brillant, est sans travail ; Freya, tout juste licenciée, aspire à une revanche ; Peter, SDF, est devenu expert en marketing de rue… Jonas Hassen Khemiri entrelace avec une ironie dramatique exemplaire les destins de ces figures si proches de nous. Tous contribuent à leur corps défendant à nourrir le capitalisme par leur consommation et leur quête d’un quotidien meilleur. Et tous subissent la crise d’un modèle financier à bout de souffle qui les fait s’affronter dans une compétition anonyme où chaque aspect de leurs vies est désormais régi par l’argent.

Empruntant des formes variées, de la conférence à la voix intérieure, de la harangue aux dialogues mêlés, ce texte jubilatoire offre un matériau idéal pour une troupe de 4 à 20 acteurs. Renouant avec les pièces épiques et didactiques brechtiennes, il utilise l’humour pour décrypter le système économique.

L’auteur nous interpelle via ses personnages Maintenant, levez-vous et parcourez le monde pour le changer.

Mardi 9 avril 20h30

Mercredi 10 avril 18h30

Jeudi 11 avril 20h30

Vendredi 12 avril 20h30 4 4 EUR.

Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec

Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire billetterie-eve@univ-lemans.fr

