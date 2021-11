Presque égal à Cherbourg-en-Cotentin, 18 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Presque égal à CHERBOURG-OCTEVILLE Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-18 19:30:00 – 2021-11-18 CHERBOURG-OCTEVILLE Avenue de Paris

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Un spectacle accueilli dans le cadre du festival Les Boréales

Andrej, fraîchement diplômé, se bat pour obtenir son premier emploi ; Martina, issue d’un milieu social aisé, rêve d’une ferme bio mais est abonnée aux petits boulots ; Mani, jeune universitaire brillant, est sans travail ; Freya, tout juste licenciée, aspire à une revanche ; Peter, SDF, est devenu expert en marketing de rue…

Cinq personnages qui ne se connaissent pas et qui luttent pour survivre.

≈ [Presque égal à] est une pièce chorale de Jonas Hassen Khemiri, auteur suédois multi-récompensé.

L’auteur entrelace avec humour les destins de ces figures si proches de nous. Notre identité se résumerait-elle à notre capacité à acheter, à consommer ?

Avec sa belle bande de comédiens, Aymeline Alix, assure une mise en scène au plus près du texte. Acteurs dans la salle, stand up au micro, harangue, dialogues entrecroisés, du théâtre de proximité qui parle d’aujourd’hui, mais aussi un thriller à l’humour corrosif qui nous tient en haleine jusqu’au dénouement.

Un spectacle accueilli dans le cadre du festival Les Boréales

Andrej, fraîchement diplômé, se bat pour obtenir son premier emploi ; Martina, issue d’un milieu social aisé, rêve d’une ferme bio mais est abonnée aux petits boulots ; Mani, jeune…

Un spectacle accueilli dans le cadre du festival Les Boréales

Andrej, fraîchement diplômé, se bat pour obtenir son premier emploi ; Martina, issue d’un milieu social aisé, rêve d’une ferme bio mais est abonnée aux petits boulots ; Mani, jeune universitaire brillant, est sans travail ; Freya, tout juste licenciée, aspire à une revanche ; Peter, SDF, est devenu expert en marketing de rue…

Cinq personnages qui ne se connaissent pas et qui luttent pour survivre.

≈ [Presque égal à] est une pièce chorale de Jonas Hassen Khemiri, auteur suédois multi-récompensé.

L’auteur entrelace avec humour les destins de ces figures si proches de nous. Notre identité se résumerait-elle à notre capacité à acheter, à consommer ?

Avec sa belle bande de comédiens, Aymeline Alix, assure une mise en scène au plus près du texte. Acteurs dans la salle, stand up au micro, harangue, dialogues entrecroisés, du théâtre de proximité qui parle d’aujourd’hui, mais aussi un thriller à l’humour corrosif qui nous tient en haleine jusqu’au dénouement.

CHERBOURG-OCTEVILLE Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2021-09-28 par