Presque des secousses Fontaines, 11 juin 2022, Fontaines.

Presque des secousses Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines

2022-06-11 – 2022-06-11 Théâtre de l’Atelier Bleu D955

Fontaines Yonne Fontaines

EUR 12 15 «Presque des secousses» est un montage issu de «Pour trois femmes (seules) » mettant en lumière les personnages de Marguerite dans La Cocona Tout le monde descend, joué par Madeleine Bongard. Deux femmes, deux monologues qui s’entrecroisent pour raconter leurs vies d’amour, leur soif d’être, jusqu’à la mort.

Jamais elles n’ont fini de dire. De nous dire. De raconter, comme si elles étaient, elles avaient l’explication de tout, l’explication au bout de la langue. Et peut-on être certain que ce qu’elles disent est vrai ? Car on ne sait pas avec elles, celles-ci ou d’autres un peu partout dans le monde, sur quel pied danser. Elles font et défont le plus naturellement qu’il se peut et sans malice, ce qu’elles font avec une aisance et un naturel tout ce qu’il y a de plus convaincants, presque trompeurs. Inutile d’espérer une preuve de véracité de ce qu’elles avancent. Leur imagination colle à la réalité invisible, inconnue ou, au contraire, la réalité se plie à merveille à leur force d’invention, à leur soif d’être. Inutile encore de leur donner la réplique, quand elles en ont besoin, elles se la donnent elles-mêmes et c’est toujours mieux et c’est toujours tant mieux. Une présence physique, matérielle, du partenaire suffit, présence immobile, muette, une figure figée dans la cire. Elles en ont leur beurre. Et enfin, qu’est-ce qu’elles nous disent qui n’est pas dans les mots qu’elles prononcent?

