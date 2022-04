PRESQUE de Panayotis Pascot Lucé, 29 avril 2022, Lucé.

PRESQUE de Panayotis Pascot Lucé

2022-04-29 – 2022-04-29

Lucé Eure-et-Loir Lucé

20 EUR 20 En ce moment j’apprends à dire « je t’aime », et c’est plus dur que prévu… Comment assumer ses sentiments, les pensées qui nous traversent ? Que faire de son éducation ? Et qu’apprendre des nouvelles expériences ? Tout retenir, tout rejeter ? Y a-t-il un juste milieu ?

Panayotis Pascot, Presque : Seul en scène

+33 2 37 25 68 16

En ce moment j’apprends à dire « je t’aime », et c’est plus dur que prévu… Comment assumer ses sentiments, les pensées qui nous traversent ? Que faire de son éducation ? Et qu’apprendre des nouvelles expériences ? Tout retenir, tout rejeter ? Y a-t-il un juste milieu ?

eterritoire

Lucé

dernière mise à jour : 2022-04-21 par