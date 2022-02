PRESQUE : COMÉDIE/DRAME DE B.CAMPAN ET A.JOLLIEN – FRANCE – 2021 – 1H31 – VEN 4 à 15H ; JEU 3 à 20H30 ; SAM 5 à 20H30 ; DIM 6 à 14H30 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

PRESQUE : COMÉDIE/DRAME DE B.CAMPAN ET A.JOLLIEN – FRANCE – 2021 – 1H31 – VEN 4 à 15H ; JEU 3 à 20H30 ; SAM 5 à 20H30 ; DIM 6 à 14H30 Espace culturel Robert-Doisneau, 3 mars 2022, Meudon. PRESQUE : COMÉDIE/DRAME DE B.CAMPAN ET A.JOLLIEN – FRANCE – 2021 – 1H31 – VEN 4 à 15H ; JEU 3 à 20H30 ; SAM 5 à 20H30 ; DIM 6 à 14H30

du jeudi 3 mars au dimanche 6 mars à Espace culturel Robert-Doisneau

Louis, 58 ans, est directeur de pompes funèbres et se consacre entièrement à son métier. Igor a 40 ans, un esprit vif dans un corps handicapé : il est infirme moteur cérébral. Il livre des légumes sur son tricycle et passe le reste de son temps dans les livres, avec Socrate, Nietzsche et Spinoza. Un jour, leurs chemins se croisent… COMÉDIE DRAMATIQUE DE ET AVEC BERNARD CAMPAN ET ALEXANDRE JOLLIEN… FRANCE – 2021 – 1H31 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:30:00 2022-03-03T22:00:00;2022-03-04T15:00:00 2022-03-04T16:30:00;2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T22:00:00;2022-03-06T14:30:00 2022-03-06T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

PRESQUE : COMÉDIE/DRAME DE B.CAMPAN ET A.JOLLIEN – FRANCE – 2021 – 1H31 – VEN 4 à 15H ; JEU 3 à 20H30 ; SAM 5 à 20H30 ; DIM 6 à 14H30 Espace culturel Robert-Doisneau 2022-03-03 was last modified: by PRESQUE : COMÉDIE/DRAME DE B.CAMPAN ET A.JOLLIEN – FRANCE – 2021 – 1H31 – VEN 4 à 15H ; JEU 3 à 20H30 ; SAM 5 à 20H30 ; DIM 6 à 14H30 Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 3 mars 2022 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine