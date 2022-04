PRESQUE

PRESQUE, 29 avril 2022, . PRESQUE

2022-04-29 14:30:00 – 2022-04-29 16:00:00 EUR De : Bernard Campan, Alexandre Jollien

Avec : Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot

Genre : Comédie dramatique, Drame, Comédie Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils… De : Bernard Campan, Alexandre Jollien

Avec : Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot

Genre : Comédie dramatique, Drame, Comédie Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils… dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville