Visite libre du Présidial, ancien palais de justice du XVIIIe siècle, de ses anciens cachots et de son exposition permanente Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul.

Visite libre du Présidial, ancien palais de justice du XVIIIe siècle, de ses anciens cachots et de son exposition permanente 16 et 17 septembre Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Entrée libre, sans réservation

Par le CHAB-LIHF (Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul et L’Info Histoire de Flandre). Avec une exposition permanente sur l’histoire et l’archéologie de Bailleul.

Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Place Plichon – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 41 83 00 http://www.montsdeflandre.fr Présidial de Flandres par décision de Louis XIV après l’indexion de la Flandre à la France, il décide de mettre la justice plus proche de la capitale et choisit Bailleul qui sera désormais ville de présidial. A25; Lille; Dunkerque sortie 10; gare SNCF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Bailleul