Initiation à la recherche de ses ancêtres Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Initiation à la recherche de ses ancêtres Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul. Initiation à la recherche de ses ancêtres 16 et 17 septembre Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Entrée libre, sans réservation Par le CRGFA, Centre de Recherche Généalogique Flandre-Artois.

Au premier étage du Présidial. Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Place Plichon – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 41 83 00 http://www.montsdeflandre.fr Présidial de Flandres par décision de Louis XIV après l’indexion de la Flandre à la France, il décide de mettre la justice plus proche de la capitale et choisit Bailleul qui sera désormais ville de présidial. A25; Lille; Dunkerque sortie 10; gare SNCF Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de Bailleul Détails Catégories d’Évènement: BAILLEUL, Nord Autres Lieu Présidial - ancien palais de justice et ses cachots Adresse Place Plichon - 59270 Bailleul Ville Bailleul Departement Nord Lieu Ville Présidial - ancien palais de justice et ses cachots Bailleul

Présidial - ancien palais de justice et ses cachots Bailleul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bailleul/