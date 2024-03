Presidential Yoga-Brunch au Grand Café Grand Café Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 10h00 à 13h00

.Tout public. payant

Vous pouvez réserver via le lien ‘plus de détail’ le tarif est de 52 euros.

Le cours de 1h15 de yoga est à régler en avance pour confirmer votre réservation et le brunch est à régler sur place !

Un cours de Yoga dans le salon privé de la nouvelle adresse de l’ancien chef pâtissier de Matignon suivi d’un brunch sucré / salé.

Bienvenue au premier Yoga-Brunch de Imperfect Yoga chez Sébastien Gaudard au Grand Café.

Imperfect Yoga = I’m perfect, right here, just as I am!

Le cours de yoga (Vinyasa) sera en anglais et/ou en français selon les participants. Le cours sera dynamique mais adapté au niveau de tous. N’ayez pas peur les débutants, c’est aussi pour vous… Si vous aimez vous faire du bien et que vous êtes un peu gourmand aussi, vous êtes au bon endroit!

Toutes les infos sont données dans le lien ‘plus de détail’ ci-dessous.

A Samedi prochain pour yoga et gourmandise !

Grand Café 59, rue du faubourg poissonnière 75009

Contact : https://peacockwanderer.wixsite.com/imperfect-yoga https://peacockwanderer.wixsite.com/imperfect-yoga/d-tails-et-inscription/presidential-yoga-brunch-at-grand-cafe-52

Beth Jervis Imperfect Yoga – Presidential Yoga Brunch