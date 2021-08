Saint-Léonard Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu Marne, Saint-Léonard Préservons le marais des Trous de Leu ! Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu Saint-Léonard Catégories d’évènement: Marne

Saint-Léonard

Préservons le marais des Trous de Leu ! Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu, 2 octobre 2021, Saint-Léonard. Préservons le marais des Trous de Leu !

Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu, le samedi 2 octobre à 14:00 Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire.

Au programme petits travaux d’entretien en tout genre : ramassage de déchets, débroussaillage, fauche, etc, le tout dans la bonne humeur et la convivialité ! Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu Saint-Léonard Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Saint-Léonard Autres Lieu Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu Adresse Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu Ville Saint-Léonard lieuville Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu Saint-Léonard