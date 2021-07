Préserver ma planète ST MARTIN DE BREHAL, 16 août 2021-16 août 2021, BREHAL.

Préserver ma planète

du lundi 16 août au samedi 21 août à ST MARTIN DE BREHAL

Envie de de préserver ta planète? Alors viens découvrir l’écosystème du bord de mer et ses dunes. Tu pourras aussi participer à des ateliers de jardinage, ou bien fabriquer un nids d’insectes. Ce séjour préserver ma planète va permettre aux enfants de considérer la nature, non pas comme un mode abstrait et inconnu, mais comme un milieu de vie auxquels ils sont intimement liés. Les enfants vont pouvoir – s’approprier l’environnement naturel proche, – découvrir la richesse de la faune et de la flore – découvrir les activités humaines locales (maraichage, éleveurs, pêcheurs et conchyliculteurs) – prendre connaissance de la biodiversité locale, – être informés des services de la nature rendus à l’Homme – comprendre le monde dans lequel il vit et donc des comportements à adopter. Pour cela, du bord de mer aux petits chemins menant aux dunes, des prés salés au jardin, les enfants partiront à la rencontre de la vie qui grouille autour d’eux. Les enfants vont expérimenter le « Do It Yourself » : à partir d’éléments naturels ou récupérés, ils vont imaginer, construire leurs propres créations. Le DIY, c’est apprendre à bricoler, à cuisiner, à jardiner, à utiliser et manipuler des outils. Ils vont aussi découvrir leurs propres capacités à faire, à créer et à se débrouiller. Par exemple, pour se passer des produits tout-faits, industrialisés, une des solutions est de faire soi-même, de fabriquer de ses deux mains! [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 450,00 €

ST MARTIN DE BREHAL Avenue de la Passerelle, 50290 BREHAL BREHAL



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T15:00:00 2021-08-16T00:00:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T00:00:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T00:00:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T00:00:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T00:00:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T15:00:00