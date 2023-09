Préserver l’océan, une nécessité ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Préserver l’océan, une nécessité ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 19 octobre 2023, Paris. Le jeudi 19 octobre 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit Sur place, par téléphone ou en ligne Conférence interactive avec Corinne Bussi-Copin sur les enjeux environnementaux de l’océan. Venez lui poser toutes vos questions ! Présent sur 70% de la surface de la planète, l’Océan,

synonyme pour beaucoup d’entre nous de loisirs ou de vacances est un

élément clé pour le maintien de la vie sur Terre. Voie de navigation entre

autres, il est le support d’une économie importante pour l’homme. Mais

menacé par la pollution et le réchauffement climatique résultants de nos

activités, il devient moins efficace à jouer son rôle de régulateur du

climat. Venez découvrir les services insoupçonnés que nous procure

l’océan, ce qui le menace et comment agir pour le maintenir en bonne

santé. Corinne Copin, responsable du Pôle Sciences à la

Fondation de la mer, est océanographe de formation. Elle a travaillé de

nombreuses années à l’Institut océanographique, Fondation Albert Ier,

Prince de Monaco avec lequel elle a développé des outils de

sensibilisation pour différents publics, en coordonnant de grands programmes

thématiques autour d’espèces emblématiques comme les tortues marines, les

requins, les méduses et d’écosystèmes marins comme les grands fonds marins

et les récifs coralliens. Impliquée dans différents réseaux du monde

maritime, elle participe au dynamisme des actions Océan, que ce soit dans

le domaine scientifique, économique, médiatique et culturel. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/preserver-l-ocean-une-necessite

