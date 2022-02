Préservation et conservation des sols – Chaville Maison de l’Enfance et de la Jeunesse Chaville Catégories d’évènement: Chaville

Hauts-de-Seine

Préservation et conservation des sols – Chaville Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, 30 mars 2022, Chaville. Préservation et conservation des sols – Chaville

le mercredi 30 mars à Maison de l’Enfance et de la Jeunesse

Atelier gratuit pour la famille. _**Rendez-vous à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, 23 rue Carnot à Chaville.**_ **Obligation de présenter un pass vaccinal valide.**

Atelier sur inscription. Nombre de place limité.

Qui a-t-il sous nos pieds ? Une visite guidée, ludique et scientifique des mottes, humus et autre écorce terrestre que nous foulons, au quotidien. Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 23 rue Carnot, Chaville Chaville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T15:00:00;2022-03-30T15:00:00 2022-03-30T16:00:00;2022-03-30T16:00:00 2022-03-30T17:00:00;2022-03-30T17:00:00 2022-03-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chaville, Hauts-de-Seine Autres Lieu Maison de l'Enfance et de la Jeunesse Adresse 23 rue Carnot, Chaville Ville Chaville lieuville Maison de l'Enfance et de la Jeunesse Chaville Departement Hauts-de-Seine

Maison de l'Enfance et de la Jeunesse Chaville Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaville/

Préservation et conservation des sols – Chaville Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 2022-03-30 was last modified: by Préservation et conservation des sols – Chaville Maison de l’Enfance et de la Jeunesse Maison de l'Enfance et de la Jeunesse 30 mars 2022 Chaville Maison de l'Enfance et de la Jeunesse Chaville

Chaville Hauts-de-Seine