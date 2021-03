Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Préservation de l’eau au jardin – EN VISO CONFERENCE Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**En raison de la fermeture au public de la Maison de la Nature et de l’Arbre, l’atelier aura lieu en visio-conférence.** Pour participer, cliquez sur les liens ci-dessous aux heures indiquées : * [**Atelier de 16h**](https://us05web.zoom.us/j/84841181495?pwd=WUdZQmNxb1MxbEw4YWVwZWQraHRmUT09) ID de réunion : 848 4118 1495

Code secret : nBEB5v * [**Atelier de 18h**](https://us05web.zoom.us/j/85146758803?pwd=c2ZEc2NtQXpoNHV6S0k4WjNEa2dzZz09) ID de réunion : 851 4675 8803

Code secret : 7fkHN4

Atelier gratuit en accès libre (nombre de places limité)

Découvrez le jardinage écologique et les trucs et astuces pour préserver sa ressource en eau. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

2021-03-13T16:00:00 2021-03-13T18:00:00;2021-03-13T18:00:00 2021-03-13T20:00:00

