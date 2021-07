« Présentes » – matrimoine pour tou.te.s 49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine, 17 septembre 2021, Metz.

### Présentation d’œuvres d’artistes femmes de la collection du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine à l’Arsenal, la BAM, à la préfecture, les bibliothèques Verlaine et Jean Macé et le Musée de la Cour d’Or. Présentation d’oeuvres d’artistes femmes de la collection du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, dans plusieurs lieux publics de la ville de Metz Artistes : Marta Caradec, Armelle Caron, Dora García, Joséphine Kaeppelin, Isabelle Krieg, Myriam Librach, Véra Molnar, Liliana Motta, Graciela Sacco. Toutes les œuvres du Frac Lorraine installées sur le long terme dans les lieux publics messins ont été réalisées par des artistes hommes, sauf une ! Désireux de proposer un autre regard sur la création artistique, le Frac Lorraine a décidé de lancer les journées du matrimoine, avec ses partenaires messins. À cette occasion, les œuvres de neuf femmes artistes sont présentées, rééquilibrant ainsi la visibilité des femmes. Elles investissent, sur le long terme, la Préfecture, l’Arsenal, la BAM, les médiathèques Verlaine et Macé, le Musée de la Cour d’Or, ainsi que la cour et le jardin du Frac Lorraine. Ce projet, intitulé Présentes, reprend le titre de l’ouvrage de Lauren Bastide portant sur les femmes dans l’espace public (Allary Editions, 2020). Il s’empare de plusieurs sites du patrimoine messin pour participer à la réécriture inclusive de l’histoire de l’art et faire surgir d’autres paroles dans les lieux publics.

