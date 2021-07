Antony L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony, Hauts-de-Seine Présentations publiques L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony Catégories d’évènement: Antony

du dimanche 17 avril 2022 au jeudi 21 avril 2022 à L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian

Le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique – PSL a proposé à Frank Vercruyssen, cofondateur du tg STAN, de travailler avec ses élèves en 3e et dernière année. Ces jeunes acteurs sortent des murs du Conservatoire pour venir répéter avec lui dans nos salles. Venez découvrir le fruit de leur travail !

Gratuit sur réservation

Les élèves de 3e année du CNSAD – PSL / Frank Vercruyssen – tg STAN
L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian
13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony

2022-04-17T16:00:00 2022-04-17T18:45:00;2022-04-18T16:00:00 2022-04-18T18:45:00;2022-04-19T20:30:00 2022-04-19T23:15:00;2022-04-20T20:30:00 2022-04-20T23:15:00;2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T22:45:00

