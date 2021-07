Blois Fondation du Doute Blois, Loir-et-Cher Présentations Fondation du Doute Blois Catégories d’évènement: Blois

* La Cour du doute et le Mur des mots de Ben. * Le jardin et l’exposition « Embouteillages » de Ludovic Alussi. * Les collections permanentes ou l’exposition « Summertime… Woua Woua Woua Woua Woua Woua… » de The George Tremblay Show. * Par Marion Louis, chargée de médiation. Quatre rendez-vous pour découvrir la Fondation du doute et ses différents espaces, au gré des envies ! Fondation du Doute 6 rue Franciade, 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

