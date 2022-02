Présentations des races de poneys et des petits chevaux Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles Connemara, Criollo, Dartmoor, Fjord Norvégien, Highland, Islandais, New Forest, poney Français de selle et poney Shetland Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T11:20:00 2022-02-26T11:30:00;2022-02-26T16:40:00 2022-02-26T17:00:00;2022-02-27T15:50:00 2022-02-27T16:10:00;2022-02-28T16:50:00 2022-02-28T17:10:00;2022-03-01T13:20:00 2022-03-01T13:30:00;2022-03-01T15:50:00 2022-03-01T16:00:00;2022-03-01T18:30:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T13:40:00 2022-03-02T14:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T14:10:00;2022-03-03T18:40:00 2022-03-03T18:50:00;2022-03-04T12:50:00 2022-03-04T13:00:00;2022-03-05T12:20:00 2022-03-05T12:30:00;2022-03-05T18:00:00 2022-03-05T18:10:00;2022-03-06T09:30:00 2022-03-06T09:50:00;2022-03-06T15:10:00 2022-03-06T15:30:00;2022-03-06T16:50:00 2022-03-06T17:10:00

Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

