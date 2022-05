Présentation sur le camp de Dachau Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Inscription recommandée 05 62 40 87 86 Le camp de Dachau est le premier camp de concentration mis en place par le régime nazi. Il est créé sur le site d’une ancienne fabrique de munitions à 17 km au nord-ouest de Munich. Son ouverture est annoncée par Heinrich Himmler le 20 mars 1933 et des prisonniers y sont amenés dès le lendemain. +33 5 62 40 87 86 Rendez vous à la Maison du Patrimoine – Gratuit

