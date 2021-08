PRÉSENTATION-SPECTACLE ÉQUESTRE PAR CROQ’SEP Pré-en-Pail-Saint-Samson, 9 août 2021, Pré-en-Pail-Saint-Samson.

PRÉSENTATION-SPECTACLE ÉQUESTRE PAR CROQ’SEP 2021-08-09 – 2021-08-09

Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

L’Étinbulle accueille l’association @Croq’ SEP pour une présentation-spectacle équestre.

À 15 h 30 et 19 h, assistez à une démonstration de voltige par Camille Choquet et ses trois chevaux?: Ursula (dite doucette), Bartock et Jaryv ( dit Jaja).

En fin de représentation, échange avec la cavalière et les membres de l’association Croq’Sep.

Toute la journée (de 14 h à 19 h), visite libre de l’Étinbulle.

2 représentations?: 15 h 30 et 19 h

Durée du spectacle?: environ 30 min

Tout public

/! Nombre de places limité, réservation conseillée.

Entrée à prix libre, reversée à Croq’ SEP

Renseignement et résa au 07 68 23 47 57 ou contact@etinbulle.com

Goûter et buvette sur place. Possibilité de piqueniquer sur place le soir. Barbecue à disposition.

« L’association Croq’ SEP » œuvre pour une (re)mise en mouvement des personnes en situation de handicaps à travers le contact du cheval. À l’origine, dédiée à la sclérose en plaque, l’association a rapidement élargie son champ d’action à toutes formes de handicaps et à tout public sensible.

Démonstration de voltige : Trois chevaux, une cavalière, un combat?: croquer la vie à pleine dent avec la sclérose en plaque.

contact@etinbulle.com +33 7 68 23 47 57

L’Étinbulle accueille l’association @Croq’ SEP pour une présentation-spectacle équestre.

À 15 h 30 et 19 h, assistez à une démonstration de voltige par Camille Choquet et ses trois chevaux?: Ursula (dite doucette), Bartock et Jaryv ( dit Jaja).

En fin de représentation, échange avec la cavalière et les membres de l’association Croq’Sep.

Toute la journée (de 14 h à 19 h), visite libre de l’Étinbulle.

2 représentations?: 15 h 30 et 19 h

Durée du spectacle?: environ 30 min

Tout public

/! Nombre de places limité, réservation conseillée.

Entrée à prix libre, reversée à Croq’ SEP

Renseignement et résa au 07 68 23 47 57 ou contact@etinbulle.com

Goûter et buvette sur place. Possibilité de piqueniquer sur place le soir. Barbecue à disposition.

« L’association Croq’ SEP » œuvre pour une (re)mise en mouvement des personnes en situation de handicaps à travers le contact du cheval. À l’origine, dédiée à la sclérose en plaque, l’association a rapidement élargie son champ d’action à toutes formes de handicaps et à tout public sensible.

dernière mise à jour : 2021-08-02 par