Présentation & signature du Livre Le Zoo vidé d’Agnès Rosse (Édition Naima avec le soutien du Mrac). En présence de l’artiste. Musée régional d’art contemporain, 14 mai 2022, Sérignan. Présentation & signature du Livre Le Zoo vidé d’Agnès Rosse (Édition Naima avec le soutien du Mrac). En présence de l’artiste.

Musée régional d’art contemporain, le samedi 14 mai à 18:00

C’est un ensemble protéiforme qui mixe textes, vidéos, dessins, peintures, objets réalisés dans divers lieux entre 2009 et 2018. La présentation du livre sera accompagnée d’une installation de photographies, de vidéos et d’objets.

Entrée libre

Le zoo vidé est un projet d’artiste sur les grands mammifères terrestres qu’Agnès Rosse est allée visiter dans les zoos, dans leur milieu naturel et au Muséum national d’histoire naturelle. Musée régional d’art contemporain 146 avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan Hérault

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

