Présentation Restaurateurs d’art, une passion au service du patrimoine Musée Hector-Berlioz, 2 avril 2022, La Côte-Saint-André.

Musée Hector-Berlioz, le samedi 2 avril à 15:00

Animés par la passion, Charline Vendittelli et Lionel Chardonnet, tous deux restaurateurs, vous proposent une immersion au cœur de la sauvegarde du patrimoine par la conservation et la restauration d’œuvres d’art et de mobiliers anciens. Une rencontre qui vous permettra d’entrevoir leurs savoir-faire sous tous ses aspects – principes ou techniques – avant de découvrir à travers les diverses pièces de la maison natale d’Hector Berlioz les dernières restaurations de mobilier ou d’éléments décoratifs dorés à la feuille. Ainsi, un piano forte Erard, une encoignure Hache ou un simple guéridon s’offrent désormais restaurés aux visiteurs. De même, les éléments décoratifs du grand salon tel le blason de la Côte Saint-André ou le merveilleux motif aux carquois et oiseaux en bois doré et sculpté ont retrouvés tout leur éclat. Découvrez l’art de ces « passeurs » d’histoire fait de minutie, de patience et de dextérité, qui œuvrent dans l’ombre afin de protéger et transmettre notre patrimoine faisant chaque jour de leur passion un émerveillement.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Réservation conseillée au 04 74 20 24 88

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T16:30:00