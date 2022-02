Présentation races caprines Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Présentation races caprines

du mercredi 2 mars au vendredi 4 mars à Parc des expositions – Paris Porte de Versailles



Le cheptel caprin de France compte environ 1 200 000 têtes dont 800 000 chèvres. Il est principalement situé dans le centre-ouest du pays, une région fortement spécialisée dans sa production, mais on trouve des chèvres dans presque toute la France, avec des systèmes variés et des races locales toujours installées dans leurs terroirs d’origine, quand d’autres se sont spécialisées pour gagner tout le pays. Les chèvres sont le plus souvent élevées pour leur lait, mais on s’intéresse également à leurs poils comme pour l’angora ou à leur capacité d’entretenir certains espaces naturels. Présentation races caprines Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

