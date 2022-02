Présentation race Salers Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au jeudi 3 mars à Parc des expositions – Paris Porte de Versailles

Les bovins de la race Salers sont issus du Cantal, vous les reconnaîtrez à leur robe rouge foncée et à leurs cornes fines et pointues. La viande de Salers possède par ailleurs un label rouge, et leur lait intervient dans la fabrication de nombreux fromages comme le Saint Nectaire ou encore le Cantal.

2022-02-26T13:30:00 2022-02-26T14:00:00;2022-02-27T14:30:00 2022-02-27T15:00:00;2022-02-28T09:30:00 2022-02-28T10:00:00;2022-03-01T16:00:00 2022-03-01T16:30:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T10:30:00

