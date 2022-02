Présentation race Mouton d’Ouessant Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mouton d’Ouessant est une race ovine, qui, comme son nom l’indique, est originaire et endémique de l’île d’Ouessant dans le Finistère, en Bretagne, France. Ce mouton a disparu de cette île durant le xxe siècle à la suite de l’arrivée de moutons continentaux qui se sont métissés aux animaux locaux. La race a pu être sauvée grâce à quelques animaux retrouvés dans des propriétés sur le continent, et n’est aujourd’hui plus menacée. Le mouton d’Ouessant est le plus petit mouton au monde. Peu modifié par sélection, ce mouton a conservé les caractéristiques archaïques de l’ovin : peu prolifique, la femelle ne fait qu’un petit par an. Rustique, vivant dehors, il se montre intéressant comme animal d’agrément pour entretenir les espaces verts. Présentation race Mouton d’Ouessant Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

