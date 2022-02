Présentation race Limousine Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Parc des expositions – Paris Porte de Versailles

La race Limousine est originaire de l'ouest du Massif Central mais est aujourd'hui présente dans plus de 80 pays à travers le monde. La race est composée de plus d'un million de vaches en France, et la viande Limousine est notamment reconnue pour ses produits Label Rouge.

