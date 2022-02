Présentation race Charolaise Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

« _La Charolaise est la race de boucherie la plus connue en France et dans le monde. Originaire de Saône et Loire où elle était entretenue au XVIIIe siècle, elle a connu depuis lors une expansion universelle. Raceur puissant et améliorateur, le Charolais a conquis 70 pays des cinq continents, où il a été utilisé pour améliorer la qualité des races à viande primitivement exploitées par ceux-ci._ » Races de France [En savoir plus](http://www.racesdefrance.fr/bovins/races-allaitantes?id=80) Race allaitante Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T10:30:00;2022-02-28T10:30:00 2022-02-28T11:00:00;2022-03-01T14:30:00 2022-03-01T15:00:00;2022-03-05T16:00:00 2022-03-05T16:30:00

