Originaire de la vallée de Schwyz située entre lacs et montagnes dans les Alpes Suisses, la race est présente sur les cinq continents avec dix millions d’animaux. Le lait des vaches de la race Brune intervient notamment dans la fabrication du fromage Epoisses. Présentation race Brune Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

