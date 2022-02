Présentation Race Aubrac Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’aubrac est une race bovine française originaire du plateau de l’Aubrac, dans le sud du Massif central. C’est une vache de taille moyenne, à la robe fauve avec les muqueuses, le toupet de la queue, le bout des cornes en lyre et le contour des oreilles noirs. Autrefois utilisée pour le travail, le lait et la viande, elle est aujourd’hui une race allaitante destinée à produire de la viande et du cuir. Les éleveurs l’apprécient notamment pour sa rusticité et ses qualités maternelles, qui lui permettent d’élever facilement ses veaux. Présentation de la Race Aubrac Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

