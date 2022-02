Présentation race Ardennais Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Présentation race Ardennais

Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris.

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

L’Ardennais est une très ancienne race rustique de cheval de trait, de taille moyenne, à la robe généralement baie ou rouanne. Il est historiquement élevé dans la région des Ardennes, qui lui a donné son nom, et par extension dans tout le quart nord-est de la France, dans le Sud et l’Est de la Belgique, et au Luxembourg. L’Ardennais est une très ancienne race rustique de cheval de trait. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:30:00 2022-02-26T09:40:00;2022-02-27T14:20:00 2022-02-27T14:30:00;2022-02-28T15:50:00 2022-02-28T16:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T14:10:00;2022-03-03T12:30:00 2022-03-03T12:40:00;2022-03-05T15:10:00 2022-03-05T15:20:00;2022-03-06T10:50:00 2022-03-06T11:00:00

