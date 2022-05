Présentation publique ‘Instants dansés in situ’ Uzerche Uzerche Catégories d’évènement: 19140

2022-06-06

Cour Jean Jaurès 19140 Uzerche 16h dans les jardins du presbytère – gratuit. Venez assister au rendu du stage “Danser in situ – entre nature et architecture”, pour découvrir le travail mené par les stagiaires accompagnés de Pierre Gautheron et Gisèle Gréau. 16h dans les jardins du presbytère – gratuit. Cour Jean Jaurès Uzerche

