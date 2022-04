Présentation publique du Festival du conte Capbreton, 2 mai 2022, Capbreton.

Cinéma Le Rio Allées Marines Capbreton

2022-05-02 18:30:00 – 2022-05-02 Cinéma Le Rio Allées Marines

Capbreton Landes

EUR Une soirée en préambule du Festival du conte pour tout savoir de la 33e édition… bourgeonnante, euphorisante et pleine de surprises qui prendra ses quartier au printemps, du 26 au 29 mai 2022 !

L’artiste Maria Dolores, la biche madrilène icône du kitsch latin à l’humour tonitruant, nous dévoilera grâce à ses invités les différents spectacles, animations et partenaires. Elle sera notamment accompagnée de Koldo Amestoy, conteur venu en voisin, qui donnera un avant-goût des apéro-contes à retrouver dans le jardin de la MOP, en plein cœur du festival.

Mais on ne vous en dit pas plus aujourd’hui …

Cette soirée se prolongera autour d’un verre de l’amitié, suivi d’une rencontre à l’attention de l’équipe de bénévoles que nous vous invitons à rejoindre !

