Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix, le jeudi 3 mars à 18:30

Une intervention de l’entreprise Battais en charge des travaux de couverture de l’Hôtel de Ville précèdera la présentation de l’ouvrage par L’Union de la couverture plomberie de Roubaix.

Gratuit. Réservation conseillée.

Assistez à la présentation publique de l'ouvrage "Des couvreurs plombiers à Roubaix-Tourcoing, histoire et profession" en présence de l'auteure, Nicole Laugel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T18:30:00 2022-03-03T20:00:00

