Présentation “Prendre soin de soi par l’Approche Trager®”

Présentation “Prendre soin de soi par l’Approche Trager®”, 28 mai 2022, . Présentation “Prendre soin de soi par l’Approche Trager®”

– Dès 15h, participez à la présentation « Prendre soin de soi par l’Approche Trager®, Comment apprendre à relâcher nos tensions physiques et psychiques », organisée à l’Abbaye de Belval. Cette présentation est donnée par Alain-Jules Derat et Thérèse Bocquet, du Trager.

Don libre. Dès 15h, participez à la présentation « Prendre soin de soi par l’Approche Trager®, Comment apprendre à relâcher nos tensions physiques et psychiques », organisée à l’Abbaye de Belval. Cette présentation est donnée par Alain-Jules Derat et Thérèse Bocquet, du Trager.

Don libre. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville