Le Cul Noir Limousin est une race porcine française originaire de la région de Saint-Yrieix-la-Perche, dans le sud de la Haute-Vienne. Après avoir manqué disparaître dans les années 1970 et 1980, le Cul Noir Limousin est sauvé par le programme de sauvegarde mené par l’Institut Technique du Porc. Les effectifs augmentent de nouveau depuis, grâce à quelques éleveurs passionnés qui élèvent leurs porcs suivant des traditions ancestrales. En savoir plus –> [Race de France](http://www.racesdefrance.fr/porcs?id=160) Présentation porc Cul Noir Limousin Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

