Présentation par les enfants du dispositif “La Classe L’œuvre” Musée de la faïence et des Beaux-Arts, 14 mai 2022 18:00, Nevers.

Les élèves proposeront un parcours dans le musée et présenteront leurs productions (peinture, structure en fil de fer, terre, poèmes).

Feu de tous bois!

L’arbre est omniprésent. Simple élément de décor ou sujet principal, il véhicule une cohorte de symboles qui permettent de l’appréhender à toute période de l’histoire.

Les élèves ont découvert l’histoire de l’ancienne abbaye devenue musée, ils ont ensuite exploré les collections pour choisir des œuvres ayant pour représentation l’arbre mais également choisi des éléments structurants du bâtiment comme la charpente dont le bois est issu des forêts de la Nièvre.

Le Musée de la Faïence est installé sur les vestiges de l’Abbaye Notre-Dame et dans l’Hôtel Roussighnol. Le choix architectural d’associer pierre et bois, bâtiment contemporain et constructions anciennes, fait du musée de la faïence un des éléments architecturaux majeurs de la Ville de Nevers.

Rue Saint Genest ou Promenade des remparts (accès pour personne à mobilité réduite)

http://musee-faience.nevers.fr

Rue Saint Genest or Promenade des remparts (access for people with reduced mobility) Saturday 14 May, 18:00

The Faïence Museum is located on the remains of the Notre-Dame Abbey and in the Hotel Roussighnol. The architectural choice to combine stone and wood, contemporary building and ancient constructions, makes the Museum of Earthenware one of the major architectural elements of the City of Nevers. hearing impairment

¡Fuego de toda madera!

El árbol es omnipresente. Simple elemento de decoración o tema principal, transmite una cohorte de símbolos que permiten aprehenderlo en cualquier período de la historia.

Los estudiantes descubrieron la historia de la antigua abadía convertida en museo, A continuación, exploraron las colecciones para elegir las obras que tienen como representación el árbol pero también eligieron elementos estructurales del edificio como la carpintería de la que la madera proviene de los bosques de la Nièvre.

De 18:00 a 21:00, propondrán un recorrido por el museo y presentarán sus producciones (pintura, estructura de alambre, tierra, poemas)

Sábado 14 mayo, 18:00

16 rue Saint Genest, 58000 Nevers, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, France 58000 Nevers Bourgogne-Franche-Comté