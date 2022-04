Présentation par les enfants du dispositif “La Classe L’œuvre” Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Présentation par les enfants du dispositif “La Classe L’œuvre” Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, 14 mai 2022, Nevers. Présentation par les enfants du dispositif “La Classe L’œuvre”

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, le samedi 14 mai à 18:00

Feu de tous bois! L’arbre est omniprésent. Simple élément de décor ou sujet principal, il véhicule une cohorte de symboles qui permettent de l’appréhender à toute période de l’histoire. Les élèves ont découvert l’histoire de l’ancienne abbaye devenue musée, ils ont ensuite exploré les collections pour choisir des œuvres ayant pour représentation l’arbre mais également choisi des éléments structurants du bâtiment comme la charpente dont le bois est issu des forêts de la Nièvre. De 18h00 à 21h00, ils proposeront un parcours dans le musée et présenteront leurs productions (peinture, structure en fil de fer, terre, poèmes)

Gratuit

Les élèves proposeront un parcours dans le musée et présenteront leurs productions (peinture, structure en fil de fer, terre, poèmes). Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Adresse 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Departement Nièvre

Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Présentation par les enfants du dispositif “La Classe L’œuvre” Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 2022-05-14 was last modified: by Présentation par les enfants du dispositif “La Classe L’œuvre” Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin 14 mai 2022 Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Nevers

Nevers Nièvre