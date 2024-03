Présentation par le commissaire de l’exposition du discours de Simone Veil sur la loi relative à l’IVG en 1974 Archives nationales Paris, samedi 18 mai 2024.

L’exposition, au format resserré, invite le visiteur à découvrir le manuscrit original du discours et sa version dactylographiée, annotée de la main de Simone Veil. À travers ces deux ensembles de feuillets et les documents qui les accompagnent, émerge un moment décisif du combat pour la conquête des droits des femmes. En revenant sur la répression contre l’avortement clandestin, les procès emblématiques, puis la lutte pour la légalisation de l’IVG, en France, les Archives nationales permettent de comprendre le contexte qui a conduit à ce discours pour défendre la loi dépénalisant l’avortement.

Dans le cadre du cycle « Les Remarquables » qui donne à voir et à comprendre des documents exceptionnels par leur forme, leur contenu, les acteurs ou les objets auxquels ils font référence.

