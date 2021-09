Le Mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans, Sarthe Présentation officielle du “Livre vert – Antoine de Saint-Exupéry” 2021 Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Présentation officielle du ” Livre vert – Antoine de Saint-Exupéry ” 2021 « 20 noisettes pour Hector », écrit et illustré par Hubert Poirot-Bourdain. Les Editions du Ricochet.

Entrée libre

2021-10-06T11:00:00 2021-10-06T12:30:00

