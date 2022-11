Présentation officielle de la saison culturelle 2023 Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Jura Présentation officielle de la saison culturelle 2023 La saison culturelle 2023 va bientôt démarrer ! Le Service Culture-Animations de la Ville vous a préparé une jolie programmation avec, comme toujours, pour seul objectif : vous faire plaisir !

Rendez-vous pour la PRÉSENTATION OFFICIELLE DES SPECTACLES ET EXPOSITIONS DE L’ANNÉE 2023 le VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 à 18h à la salle des Fêtes de Saint-Claude.

(10, rue Rosset) Un concert gratuit vous sera proposé à l’issue de cette présentation à 20h, Franck Gargiulo : Dolce Vita (Variété italienne).

www.franckgargiulo.com Renseignements :

Service Culture-Animations

Cour de l’Hôtel de Ville : 32, rue du Pré

Tél. 03 84 41 42 62

Mail : service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr service.culturel@mairie-saint-claude.fr +33 3 84 41 42 62 http://www.saint-claude.fr/ Saint-Claude

