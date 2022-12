PRÉSENTATION OFFICIELLE DE LA CLOCHE DE LA PAIX FRANCO-ALLEMANDE ET EUROPÉENNE Verdun, 19 janvier 2023, Verdun Verdun.

Présentation officielle de la Cloche de la Paix franco-allemande et européenne, Jeudi 19 janvier 2023 à 16h, dans les Jardins franco-allemands et européens du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme – Verdun

Nouveau symbole de l’amitié franco-allemande, la Cloche de la Paix franco-allemande et européenne du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme est l’une des 3 cloches de la paix réalisées dans le cadre du projet All 4 Peace en partenariat avec la Ville de Mamer (Luxembourg) et la KulturGießerei de Saarburg (Allemagne).

Son alliage de bronze comporte des éclats d’obus et fragments issus des combats de la bataille de Verdun, inversant ainsi la logique des temps de guerre où les cloches étaient fondues pour construire des canons.

La cloche de la paix franco-allemande et européenne du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme a été créée à l’occasion du 60e anniversaire du Traité de l’Elysée pour souligner l’importance de l’amitié franco-allemande au service de l’Europe.

Exposée dans les Jardins franco-allemands et européens du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme où elle invite chacun à la faire sonner en résonance avec ses convictions franco-allemandes et européennes, la cloche sera aussi itinérante et associée à de grandes occasions officielles.

