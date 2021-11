Paris O'clock Paris Présentation O’clock O’clock Paris Catégorie d’évènement: Paris

Présentation O’clock O’clock, 3 décembre 2021, Paris. Présentation O’clock

O’clock, le vendredi 3 décembre à 15:00

? La Grande École du Numérique organise une semaine portes ouvertes pour faire découvrir les formations au numérique accessibles à tous, dans ce cadre l’école O’clock est en live pour présenter ses formations et répondre à vos questions. ? Retrouvez notre site à nous si nos formations vous intéressent : [https://oclock.io/](https://oclock.io/)

Entrée libre

O’clock est en live pour présenter ses formations et répondre à vos questions. O’clock 10 rue de Penthievre Paris Quartier de la Madeleine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu O'clock Adresse 10 rue de Penthievre Ville Paris lieuville O'clock Paris