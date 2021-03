Lille Depuis chez vous en live Lille Présentation Live du Programme Grande Ecole Post-Bac Depuis chez vous en live Lille Catégorie d’évènement: Lille

le mercredi 10 mars à 18:30

Dernière ligne droite pour se projeter dans le supérieur !

Plus que jamais, Epitech Lille est mobilisé pour vous accompagner dans la compréhension des parcours d’études dans l’informatique et le numérique, vous aider à vous positionner sur les choix à opérer (parcoursup & horsparcoursup) et vous présenter ce qui fait la différence. Durant ce live : . Apprendre à appendre, pédagogie active par projets, l’innovation au cœur de l’expertise . L’année à l’international, 12 à 16 mois de stages rémunérés . Témoignages des étudiants et échanges avec l’équipe pédagogique

2021-03-10T18:30:00 2021-03-10T19:30:00

