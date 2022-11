PRÉSENTATION LITTÉRAIRE : JEAN-MARIE CLAUDON Bussang, 19 novembre 2022, Bussang.

2022-11-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-19

Après des responsabilités dans l’industrie et un long passé de coureur cycliste amateur, l’auteur est atteint du virus du voyage à vélo. Dans son ouvrage « Regards sur mes voyages à vélo », il partage ses émotions et réflexions dans une alternance de récits et d’extraits de ses carnets de voyage organisés par thèmes et complétés de photos et cartes.

+33 3 29 28 88 00 http://www.casino-bussang.fr/

Jean-Marie CLAUDON

