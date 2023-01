[PRÉSENTATION LITTÉRAIRE] Guylaine Ernoult-Leloutre Houlgate, 17 février 2023, Houlgate .

[PRÉSENTATION LITTÉRAIRE] Guylaine Ernoult-Leloutre

10 Boulevard de Saint-Philbert Petit théâtre Houlgate Calvados Petit théâtre 10 Boulevard de Saint-Philbert

2023-02-17 16:00:00 16:00:00 – 2023-02-17

Petit théâtre 10 Boulevard de Saint-Philbert

Houlgate

Calvados

À travers son livre, Guylaine Ernoult-Leloutre propose une promenade dans les rues de Houlgate, à la découverte des imposantes demeures du Second Empire, des villas Belle Époque et autres vastes chalets de la station balnéaire. Elle apporte bon nombre de précisions historiques, de références architecturales et d’anecdotes sur ces maisons remarquables qui font la notoriété de la perle de la Côte Fleurie !

À travers son livre, Guylaine Ernoult-Leloutre propose une promenade dans les rues de Houlgate, à la découverte des imposantes demeures du Second Empire, des villas Belle Époque et autres vastes chalets de la station balnéaire. Elle apporte bon nombre de précisions historiques, de références architecturales et d’anecdotes sur ces maisons remarquables qui font la notoriété de la perle de la Côte Fleurie !

Lyudmyla V – Adobe Stock

Petit théâtre 10 Boulevard de Saint-Philbert Houlgate

dernière mise à jour : 2023-01-05 par