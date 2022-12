[PRÉSENTATION LITTÉRAIRE] Françoise Dutour Houlgate, 16 mars 2023, Houlgate .

[PRÉSENTATION LITTÉRAIRE] Françoise Dutour

10 Boulevard de Saint-Philbert Petit théâtre Houlgate Calvados Petit théâtre 10 Boulevard de Saint-Philbert

2023-03-16 16:00:00 16:00:00 – 2023-03-16

Petit théâtre 10 Boulevard de Saint-Philbert

Houlgate

Calvados

Françoise Dutour retrace l’histoire de Cabourg en s’attardant sur l’époque de la création de la station balnéaire au XIXe siècle et pendant la période contemporaine. Toutes les métamorphoses de la cité sont ici racontées avec force détails et datées avec un soin méticuleux. L’historienne n’en oublie pas moins que ce sont des hommes qui ont dessiné ce visage que Cabourg a conservé de nos jours, tels l’écrivain D’Ennery, le maire Charles Bertrand, Proust et Bruno Coquatrix.

Françoise Dutour retrace l’histoire de Cabourg en s’attardant sur l’époque de la création de la station balnéaire au XIXe siècle et pendant la période contemporaine. Toutes les métamorphoses de la cité sont ici racontées avec force détails et datées avec un soin méticuleux. L’historienne n’en oublie pas moins que ce sont des hommes qui ont dessiné ce visage que Cabourg a conservé de nos jours, tels l’écrivain D’Ennery, le maire Charles Bertrand, Proust et Bruno Coquatrix.

+33 2 31 28 75 75 https://www.animations-culturelles-houlgate.fr/

isara – Adobe Stock

Petit théâtre 10 Boulevard de Saint-Philbert Houlgate

dernière mise à jour : 2022-12-09 par